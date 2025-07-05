Жителей Люберец пригласили отметить День рыбака 13 июля
В городском округе Люберцы 13 июля на Малаховском озере пройдет праздник, посвященный Дню рыбака, в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье». Все желающие смогут попробовать поймать «золотую рыбку» и побороться за ценные призы.
Мероприятие состоится на пляжной зоне со стороны улицы Малаховская. Главный приз — 100 тысяч рублей — получит тот, кто выловит золотого карпа. Также предусмотрены денежные награды за самый крупный улов: 20 тысяч рублей за первое место, 10 тысяч — за второе и пять тысяч — за третье.
Помимо этого, участникам вручат кубки и грамоты в номинациях «Самый юный рыбак» и «Самая большая рыба».
Участникам разрешается использовать донную (фидерную) или поплавочную удочку с одним крючком, при этом на каждого рыбака допускается только одно удилище.
Регистрация стартует с 6:00 до 6:30, торжественное открытие — с 6:35 до 6:50, а соревнования продлятся с 7:00 до 10:00. После взвешивания улова (с 10:10 до 10:30) состоится награждение победителей. В период с 11:00 до 13:00 пройдёт розыгрыш суперприза — 100 тысяч рублей за поимку «золотого карпа».
Для маленьких гостей организуют мастер-класс по рыбалке, а всех участников и зрителей угостят вкусной ухой. Кроме того, пенсионеры, предъявившие пенсионную карту, получат специальные подарки.
Регистрация проходит непосредственно на месте проведения — достаточно прийти заранее.