Жителей Люберец пригласили отметить День рыбака 13 июля

В городском округе Люберцы 13 июля на Малаховском озере пройдет праздник, посвященный Дню рыбака, в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье». Все желающие смогут попробовать поймать «золотую рыбку» и побороться за ценные призы.

Мероприятие состоится на пляжной зоне со стороны улицы Малаховская. Главный приз — 100 тысяч рублей — получит тот, кто выловит золотого карпа. Также предусмотрены денежные награды за самый крупный улов: 20 тысяч рублей за первое место, 10 тысяч — за второе и пять тысяч — за третье.

Помимо этого, участникам вручат кубки и грамоты в номинациях «Самый юный рыбак» и «Самая большая рыба».

Участникам разрешается использовать донную (фидерную) или поплавочную удочку с одним крючком, при этом на каждого рыбака допускается только одно удилище.