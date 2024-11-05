Жителей Котельников пригласили на занятия по бегу в Кузьминском лесопарке

На этой неделе в Кузьминском лесопарке городского округа Котельники стартовала серия интересных мероприятий. Для жителей подготовили спортивные активности и игры, чтобы каждый мог найти что-то по душе.

Среди запланированных событий — занятия скандинавской ходьбой, бег и общая физическая подготовка. Также пройдут спортивное ориентирование и анимационная программа. Беговое сообщество всероссийского сообщества «Пять верст» организует бесплатные пробежки. После них запланированы спортивные игры, викторины и чаепитие с угощениями. Это отличная возможность поддержать физическую форму и пообщаться с единомышленниками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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