Жителей Котельников пригласили на занятия по бегу в Кузьминском лесопарке

На этой неделе в Кузьминском лесопарке городского округа Котельники стартовала серия интересных мероприятий. Для жителей подготовили спортивные активности и игры, чтобы каждый мог найти что-то по душе.
Среди запланированных событий — занятия скандинавской ходьбой, бег и общая физическая подготовка. Также пройдут спортивное ориентирование и анимационная программа. Беговое сообщество всероссийского сообщества «Пять верст» организует бесплатные пробежки. После них запланированы спортивные игры, викторины и чаепитие с угощениями. Это отличная возможность поддержать физическую форму и пообщаться с единомышленниками.