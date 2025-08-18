Жителей Королева пригласили на открытые тренировки по пиклболу

Занятия по относительно новому виду спорта — пиклболу — проводят в Центральном городском парке в Королеве. К ним могут присоединиться все желающие.

Этот вид спорта предполагает простоту правил. Он доступен для людей любого возраста и уровня подготовки и сочетает в себе элементы бадминтона, большого и настольного тенниса.

Такие тренировки позволяют поддерживать хорошую физическую форму, улучшают координацию, укрепляют сердечно-сосудистую систему и поднимают настроение. Их проводят по понедельникам и средам с 18:00 до 20:00.

Занятия организуют на Арт-веранде. Участники могут попробовать свои силы как в одиночных, так и в парных играх. Им помогут освоить основные приемы и техники ведения мяча.

Весь инвентарь — ракетки, мячи и другие принадлежности — предоставят на месте. Тренироваться могут все желающие старше шести лет.