Жителей и гостей Сергиева Посада угостили блинами в праздник Троицы

Праздничные гуляния провели в Сергиевом Посаде на Троицу. Город украсили, подготовили ремесленные мастер-классы и угощения.

Жителей и гостей города встречали украшенные алыми лентами ветви деревьев, культработники в ярких народных костюмах, аромат свежей выпечки и ремесленные мастер-классы.

«На улице Карла Маркса местный предприниматель угощал посетителей блинами собственного приготовления. На площадке испекли более двух тысяч блинчиков. Возле дороги у храма любой желающий мог приобщиться к гончарному искусству или смастерить мягкую куклу. Блинная гора стала одной из точек притяжения для любителей музыки и танцев», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Мастера провели занятия по изготовлению матрешек, украшений из стекла, деревянных и вязанных игрушек. В Доме художника прошла выставка под открытым небом.

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