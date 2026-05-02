Житель Волоколамского округа погиб в результате атаки ВСУ

Силы ПВО уничтожили шесть беспилотных аппаратов ВСУ над Московской областью вечером в субботу, 2 мая. О деталях происшествий глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в телеграм-канале .

Жертвой атаки беспилотниками стал 77-летний житель деревни Чернево Волоколамского городского округа. Глава региона выразил глубокие соболезнования семье погибшего и заверил, что родственникам пенсионера в кратчайшие сроки предоставят всю необходимую помощь.

Воздушные цели нейтрализовали над территориями Истры, Одинцово, Чехова, Солнечногорска, Волоколамска и Коломны. Пять дронов удалось сбить расчетам противовоздушной обороны. Еще один аппарат успешно подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Во всех точках падения осколков уже работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Специалисты проводят обследование территорий и ликвидируют последствия. Ситуация находится под контролем региональных властей.

За прошедший день над Россией уничтожили 146 украинских дронов. К вечеру субботы, 2 мая, власти объявили сигнал ракетной опасности в Краснодарском крае.