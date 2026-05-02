Почти 150 беспилотников уничтожили в небе России за день

Дежурные системы противовоздушной обороны за день уничтожили 146 украинских беспилотников. Статистику предоставила пресс-служба Минобороны РФ.

«Второго мая с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, украинские дроны пытались атаковать 12 российских регионов, в том числе Белгородскую и Курскую, а также Московскую область.

Над Брянской областью российские военные сбили 33 вражеских беспилотника. Глава региона сообщил, что пострадавших в результате атаки нет.