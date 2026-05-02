Предупреждение о ракетной опасности распространили на всю Кубань

Российские власти ввели режим ракетной опасности на всей территории Краснодарского края. Об этом в субботу, 2 мая, сообщила пресс-служба МЧС.

Сигнал тревоги подали примерно в 21:12. Представители профильного ведомства объяснили, что в сложившейся ситуации существует риск падения обломков или целых боеприпасов.

«Существует угроза падения ракет», — акцентировали экстренные службы.

Специалисты ведомства призвали граждан, находящихся внутри зданий, немедленно отойти от оконных проемов и переместиться в защищенные пространства. Такими местами могут служить подвалы, заглубленные помещения или специализированные убежища.

Жителей края попросили не приближаться к любым обнаруженным фрагментам ракет или неопознанным объектам. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций экстренное ведомство призвало незамедлительно сообщать о них по единому номеру 112.

Ранее режим ракетной опасности объявили в Туапсе, Новороссийске и Геленджике. Аэропорт Сочи временно приостановил работу.