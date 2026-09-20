Из-за атаки БПЛА пострадали двое подростков в Раменском, их родители погибли

В результате атаки беспилотников на Подмосковье пострадали два человека: 15-летняя жительница Раменского округа и ее 19-летний брат. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Девочка находится Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, а ее брат — в больнице. Состояние парня оценивают как среднетяжелое. По словам Воробьева, родители пострадавших погибли.

«Эзоза и ее 19-летний брат Бехриз остались без родителей. Их мама погибла во время атаки, отец скончался в больнице», — подчеркнул он.

Губернатор уточнил, что сейчас решается вопрос с опекой и поиском родственников семьи.

«Ребятам желаю сил и скорейшего восстановления. Мы их не оставим — обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку», — добавил он.

В ночь на 20 сентября над российскими регионами отразили массированную атаку украинских беспилотников. Всего над страной нейтрализовали 1110 аппаратов.