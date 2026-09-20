Более 400 БПЛА сбили на подлете к Москве

Российские силы отразили самую массированную атаку вражеских БПЛА. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА. Из них 450 на подлете к Москве. Спасибо бойцам ПВО за самоотверженную работу», — написал он.

По словам главы города, обошлось без жертв. Он добавил, что целью беспрецедентной атаки был срыв выборов.

«Противнику это не удалось», — подчеркнул Собянин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 03:00 до 05:00 20 сентября силы ПВО и РЭБ подавили 249 БПЛА в 17 округах.