Женщин поздравили с 8 Марта в Мытищах

В преддверии 8 Марта в центре культуры «Подмосковье» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Творческие коллективы микрорайона Пироговский подготовили для зрительниц яркую программу с танцами и песнями.

На сцене выступили ансамбль бального танца «Грация», коллектив эстрадного танца «Олирия», хореографический ансамбль «Подмосковье» и воспитанники дошкольного отделения «Березка». Свои номера зрителям подарил также Алексей Тихонов.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая обратилась к женщинам со сцены с теплыми словами. «Пусть ваши глаза всегда сияют от счастья, в душе цветет весна, близкие окружают заботой. Мечтайте, любите и радуйте окружающих своей красотой», — сказала она.

По окончании концерта каждая женщина получила цветы от главы округа. Подарки вручали в фойе центра культуры, создавая праздничное настроение всем гостям.



