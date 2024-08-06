Железнодорожников в Химках поздравили с профессиональным праздником

День железнодорожника отметили в Химках. Активисты поздравили сотрудников железнодорожной станции Химки, поблагодарили работников за их труд и преданность делу.

Сотрудники железнодорожных станций трудятся круглосуточно: следят за состоянием дороги, особое внимание уделяют комфорту пассажиров.

Всего в городском округе функционируют шесть платформ. Каждый день через них проходит более 100 тысяч пассажиров. Ранее железнодорожная станция Химки стала одной из самых популярных на МЦД-3 с начала года. В общей сложности поезда перевезли более 60 миллионов человек на этом направлении.

Сегодня в разработке проект новой железнодорожной станции между торговым центром «Мега Химки» и крупными жилыми комплексами «Солнечная система» и «Две столицы». Санция «Монумент» улучшит транспортную доступность двух микрорайонов — Новых и Старых Химок. Завершат работы к 2028 году.

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