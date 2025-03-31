Житель Долгопрудного Александр Умеренков прошел Великую Отечественную войну и отдал армейской карьере 27 лет. В 101 год он по-прежнему активно участвует в общественной жизни. О своем непростом, но очень интересном пути ветеран рассказал 360.ru.

Александр Егорович ушел в армию в 18 лет, а в 19 попал на фронт.

«Все время бомбежки, очень много самолетов было, налетали, бомбили, земля, вы знаете, ходом ходила, дрожала от бомбежек», — поделился воспоминаниями Умеренков.

Вместе с сослуживцами ветеран участвовал в освобождении Орловской и Брянской областей, Белоруссии, а также стран Балтии. Он имеет более 30 боевых наград, но особенно гордится самой первой.

«Ну мы подкатили пушки метров на 100, ударили по амбразуре, вывели оттуда 10 немцев, в плен взяли, за что я был награжден первой медалью „За Отвагу“», — пояснил Александр Егорович.

О победе в войне он узнал в Прибалтике, где участвовал в ликвидации остатков вражеской армии. Утром он внезапно услышал стрельбу.

«Я думал, что немцы перешли в наступление окруженные, выбегаю из палатки, кричат: „Победа!“. Ну, вот, победа, и салют из всех видов оружия», — рассказал Умеренков.

Армейской карьере Александр Егорович отдал 27 лет, причем десять из них он служил на Дальнем Востоке.

Сейчас ветеран проводит уроки мужества в школах, рассказывает молодежи о непростых военных годах, а также принимает гостей у себя дома.