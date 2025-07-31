Здание театра «ФЭСТ» в Мытищах капитально отремонтируют к осени 2025 года

Реконструкция здания театра драмы и комедии «ФЭСТ» продолжается. Ведутся работы по отделке фасада, уже смонтирована конструкция под витражи.

Внутри театра завершены штукатурные работы, произведена укладка напольной плитки, обеспечивающей повышенную износостойкость и эстетическую привлекательность. Также установлены современные системы кондиционирования в центральном фойе, что существенно улучшит микроклимат в помещении и повысит комфорт для зрителей и персонала. Параллельно ведутся работы по чистовой отделке, включающие подключение слаботочных систем и интеграцию лифтового оборудования, что является важным элементом повышения доступности здания для маломобильных групп населения.

Ведется также и благоустройство прилегающей к театру территории. Выполняются демонтажные работы, подготавливаются основания для укладки новой тротуарной плитки, а также осуществляется прокладка инженерных коммуникаций, обеспечивающих качественное освещение территории в темное время суток.