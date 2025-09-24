Завод по производству пенополистирола заработал в Воскресенске

Новое предприятие получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Завод будет ежегодно выпускать более 13, 5 тысяч тонн пенополистирольных плит.

Строительство проходило под контролем инспекторов Главгосстройнадзора с соблюдением всех норм и проектной документации. Реализацию проекта сопровождал Центр содействия строительству при правительстве Подмосковья. Ускорить получение необходимых согласований помогли сотрудники первого проектного офиса в России.

Предприятие занимает площадь более шести тысяч квадратных метров. На заводе установлено самое современное оборудование. Производство будет безотходным — вся «некондиция» и стружка отправятся на переработку для изготовления следующих партий продукции.

Плиты из вспененного полистирола широко применяются при строительстве многоквартирных домов, коттеджей, офисов, холодильных зданий, дорог и аэродромов. Эти изделия обладают низким коэффициентом теплопроводности, почти не впитывают воду и могут служить более 50 лет.