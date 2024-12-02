Завод панелей для сборки домов построят в ОЭЗ «Кашира» к 2026 году

Компания «Префабрика АГ» полностью завершила фундаментные работы и возведение каркаса главного корпуса нового завода в ОЭЗ «Кашира». Запустить производство планируется в первой половине 2026 года.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что компания уже приступила к монтажу внешнего контура здания. Этот этап планируется завершить в начале следующего года.

«После ввода в эксплуатацию на предприятии появится более 300 новых рабочих мест. Производственная мощность первой очереди будущего завода составит около 240 тысяч квадратных метров жилья в год. Объем инвестиций составляет 2,8 миллиарда рублей, в перспективе эта сумма увеличится до 4,5 миллиарда рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

На заводе будут делать комплекты из железобетона, которые позволят быстро строить здания. Основное преимущество собственной технологии — это широкий шаг вертикальных конструкций, что дает гибкость планировочных решений. Технические решения и технология домостроения позволяют применять любые фасадные решения.

Еще один новый завод строится в Егорьевске. Компания «Роял Групп» возводит производственный корпус, где будут выпускать элементы стеллажей.