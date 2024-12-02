Завод стеллажей построят в Егорьевске в 2025 году

Компания «Роял Групп» построит производственный корпус Егорьевске. Там будут выпускать элементы стеллажей.

Как рассказали в региональном стройнадзоре, площадь здания составит 3,3 тысячи квадратных метров. Готовность объекта уже превысила 90%. Там завершают отделку помещений, а также монтируют коммуникации.

Компания занимается выпуском порошковых красок. В ассортименте полиэфирные, термостойкие, антивандальные, полиуретановые, полимерные и антистатические материалы. В новом корпусе планируют производить элементы стеллажей.

Строительство завершат в первом квартале 2025 года.