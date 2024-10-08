Завод косметики из Дубны увеличит производство в два раза в 2025 году

Завод «Биофармлаб» в два раза увеличит производство косметики благодаря строительству третьей очереди на территории особой экономической зоны «Дубна». Новую площадку планируют возвести в начале 2025 года.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, за год предприятие выпускает 36 миллионов единиц продукции. После ввода новой производственной площадки компания нарастит мощности с 1,5 миллиона до трех миллионов товаров в месяц. Там создадут еще 100 рабочих мест.

«Предприятие поставляет свою продукцию не только по всей России, но и экспортирует в 19 стран мира, включая Китай, Вьетнам, Монголию, страны СНГ. В прошлом году бренд также вышел на арабский регион — ОАЭ, Катар, Ирак», — рассказала заместитель председателя правительства региона, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Компания производит косметику под торговыми марками AEVIT, Sebocelin, «Лошадиная сила», Vegan и другие. Это средства для ухода, антивозрастные кремы, продукция для волос и многое другое. После увеличения объема выпуска количество позиций под брендом AEVIT вырастет на 20%, линейка пополнится дезодорирующими и солнцезащитными средствами.

«На каждом этапе разработки продукт проходит соответствующие испытания: физико-химические, органолептические, микробиологические, потребительские, а также тесты на стабильность, совместимость с упаковкой, логистические, клинические испытания эффективности и безопасности», — отметил директор завода Иван Дымчук.

Площадь завода составляет 4,5 тысячи квадратных метров. На нем трудятся опытные химики, лаборанты и другие специалисты. После расширения предприятие также запустит производство БАДов.

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