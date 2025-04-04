Завод композитных материалов увеличил мощности благодаря промипотеке в Подмосковье

Компания «Гридекс-К» вдвое увеличила выпуск изделий из композитных материалов благодаря запуску новой автоматизированной линии. Ее запустили по программе промышленной ипотеки.

Компания занимается производством армирующих сеток и продукции из композитных материалов, которые используются в строительной сфере. В проект уже инвестировали более 390 миллионов рублей, из которых 120 миллионов предприятие получило в рамках программы промышленной ипотеки.

«В результате расширения производства и увеличения ассортимента геоматериалов, будут созданы и дополнительные рабочие места — в этом году штат сотрудников увеличат еще на 30%. На текущий момент компания поставляет продукцию не только по всей России, но и экспортирует в страны СНГ и за рубеж», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Продукция компании используется в дорожном и гражданском строительстве. Все изделия проходят тщательные проверки на прочность и устойчивость к воздействию агрессивных сред.

По словам генерального директора Евгения Матвеева, объем выручки ежегодно увеличивается на 35%, а благодаря статусу технологической компании предприятие получило ипотеку с пониженной процентной ставкой.