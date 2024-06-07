Завод компонентов двигателей и шасси построят в Раменском по договору на ПМЭФ

Перспективы укрепления технологического суверенитета в сегменте авиации представила группа компаний «Протектор». Инвестор реализует в Подмосковье масштабный проект по созданию производства компонентов двигателей и шасси для гражданских самолетов.

Соглашение о запуске импортозамещающего производства подписали на полях Петербургского международного экономического форума. В Мининвесте Подмосковья объяснили, что завод в Раменском позволит снизить зависимость от западных комплектующих для пассажирских лайнеров Boeing 737 и Airbus A-320. Кроме того, на предприятии будут проводить капитальный ремонт деталей для гражданских самолетов.

«Импортозамещение, а точнее достижение технологического суверенитета в сегменте авиации, — задача сложная, но решать ее необходимо. Проект ГК „Протектор“ с планируемым объемом инвестиций в размере 3,5 миллиарда рублей будет этому способствовать», — отметила заместитель председателя правительства Московкой области Екатерина Зиновьева.

В перспективе продукция сможет закрыть потребности внутреннего рынка и поставляться на экспорт в страны СНГ и Китай.

Строительство нового предприятия возле аэропорта «Домодедово» планируется начать в этом году и завершить через два года.

«На новом импортозамещающем производстве мы создадим порядка 800 рабочих мест для широкого круга специалистов: от рабочих и технических профессий до инженерных и управленческих позиций. Средняя зарплата составит порядка 100 тысяч рублей», — отметил главный акционер ГК «Протектор» Павел Провоторов.

Подмосковье — в тройке лидеров среди самых привлекательных для инвесторов регионов России. Результаты рейтинга АСИ объявили на Петербургском международном экономическом форуме.

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