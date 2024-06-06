Производство компонентов двигателей и шасси запустят в Раменском округе

Производство компонентов двигателей и шасси запустят в Подмосковье. ГК «Протектор» также будет капитально ремонтировать детали гражданских самолетов. Такое соглашение губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал с соучредителем компании Александров Колбасовым на полях ПМЭФ .

«Авиастроение — одна из важнейших отраслей российской промышленности, а в условиях санкций ее развитие приобретает особое значение. Чтобы обеспечить нашей стране технологический суверенитет, необходимо, в том числе, расширять и модернизировать парк самолетов», — отметил он.

Инвестпроект направлен на импортозамещение в области авиастроения. Производство позволит сократить зависимость региона от западных комплектующих для Boeing 737 и Airbus A-320. Как отметил глава региона, эта отрасль промышленности имеет особенно важное значение в условиях санкций.

Инвестор планирует вложить в проект около 3,5 миллиарда рублей и создать на предприятии возле аэропорта Домодедово 800 новых рабочих мест. Строительство начнут в этом году и завершат к 2026-му. Ожидается, что продукцию будут поставлять в Белоруссию, Иран, Вьетнам, Китай, КНДР, Венесуэлу и Кубу.

«Будем расширять линейку самолетов, чтобы покрыть потребность по всем иномаркам, которые эксплуатируются в России, и максимально уйти от зависимости от западных стран до начала ввода в строй новых российских самолетов», — поделился Александр Колбасов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил посетить стенд региона на ПМЭФ. В этом году регион сделал упор на технологии — гостей встречает четырехметровый трансформер, собранный из деталей автомобилей, производство которых в скором времени будет запущено в области.

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