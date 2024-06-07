Подмосковье вновь вошло в топ-3 России по привлекательности для инвесторов

Фото: Телеканал «360»

Подмосковье — в тройке лидеров среди самых привлекательных для инвесторов регионов России. Результаты рейтинга АСИ объявили на Петербургском международном экономическом форуме.

В 2015 году регион стартовал с 22-й позиции, а теперь стабильно сохраняет место в топе национального рейтинга.

«Спасибо Агентству стратегических инициатив во главе со Светланой Чупшевой за высокую оценку. Чтобы быть интересным бизнесу, мы стараемся, прежде всего, упрощать процессы и процедуры, делаем удобнее сервисы поддержки предпринимателей. Все это позволяет создавать все больше рабочих мест и увеличивать инвестиции в бюджет региона», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

При его составлении учитывают всевозможные условия, созданные для комфортного развития бизнеса, поддержки предпринимателей. Во внимание принимают в том числе льготы для строительства или подключения инфраструктуры, регистрации прав и не только.

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