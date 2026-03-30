Завод «Арнег» в поселке Новая Ольховка провел экскурсию для бойцов СВО

Военнослужащие из Наро-Фоминска посетили экскурсию на завод «Арнег» в поселке Новая Ольховка. Им рассказали о производсвте холодильного оборудования и вакансиях.

Участники встречи озхнакомились с производственными процессами на предприятии, пообщались с руководством и узнали о карьерных перспективах. Завод готов принять как опытных специалистов, так и кандидатов без опыта.

Предприятие «Арнег» с 2004 года выпускает холодильное оборудование для торгового ритейла. Продукцию поставляют более чем в 80 стран мира.

Инициатива проводить экскурсии на предприятия для участников СВО принадлежит правительству Подмосковья. Ее поддержали компании региона.