Завершающий этап реконструкции проверили в парке Мира в Мытищах

Центральный парк — любимое место жителей округа. Сотрудники администрации проверили ход работ по его благоустройству.

Последний этап реконструкции проходит в парке Мира. Зону отдыха важно сделать современной и комфортной. Уже выполнено устройство закладных труб для электрики, будут проводиться работы по дорожно-тропиночной сети, обустраиваться щебеночное основание и выставляться бортовой камень. Далее произойдет заливка бетона и укладка тротуарной плитки. Планируется обширный фронт работ.

Медовую поляну с зоной тихого отдыха откроют до 1 сентября, чтобы обеспечить проход к образовательным учреждениям для детей и родителей.

Завершить реконструкцию центрального парка в полном объеме планируют в 2027 году.