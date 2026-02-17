Заслуженный машиностроитель России отметил 95-летие в Подольске

Поздравить юбиляра пришли его коллеги, друзья, сотрудники «СПКБ-Техно», с которыми он поделился воспоминаниями о жизни и о профессиональной деятельности. Среди гостей праздника был и советник министра промышленности и торговли России Дмитрий Лысков.

Виктор Берсон посвятил свою жизнь кабельной промышленности и изобретениям. Он является автором 60 научных публикаций, 35 внедренных изобретений, разработчиком конструкций и организатором производства эмалированных проводов для ракетной и космической техники. Празднование своего 95-летнего юбилей заслуженный машиностроитель начал с рассказа об истории создания отрасли в Подольске.

«Подольск считался в ХХ веке кабельной столицей страны. Тут развернулось строительство кабельного завода — это нынешний завод имени Орджоникидзе. Сейчас в Подольске 11 кабельных предприятий, которые выполняют задачи по снабжению, прежде всего, народного хозяйства, оборонной и электронной отрасли», — рассказал Виктор Берсон.