Заслуженный балалаечник России выступит в библиотеке Лобни
6 февраля в Центральной библиотеке города пройдет концерт «Музыкальная кругосветка». Виртуоз Юрий Шутов представит программу от джаза до рока.
Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: улица Чехова, дом 5. Вход на концерт свободный.
Артист известен в Европе как участник коллектива «Русское банджо» и лауреат международных фестивалей. В своей программе он продемонстрирует широкие возможности балалайки, исполнив как джазовые импровизации, так и рок-композиции.
По словам организаторов, выступление станет музыкальным путешествием по разным стилям и странам. Концерт рассчитан на широкую аудиторию всех возрастов.
Концерт балалаечника продолжит серию культурных событий в Центральной библиотеке Лобни. Ранее здесь проходили встречи с писателями, например, с детским автором Екатериной Тимашпольской, которая знакомила юных читателей с процессом создания книги.