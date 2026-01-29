Заслуженный балалаечник России выступит в библиотеке Лобни

Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Лобня

6 февраля в Центральной библиотеке города пройдет концерт «Музыкальная кругосветка». Виртуоз Юрий Шутов представит программу от джаза до рока.

Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: улица Чехова, дом 5. Вход на концерт свободный.

Артист известен в Европе как участник коллектива «Русское банджо» и лауреат международных фестивалей. В своей программе он продемонстрирует широкие возможности балалайки, исполнив как джазовые импровизации, так и рок-композиции.

По словам организаторов, выступление станет музыкальным путешествием по разным стилям и странам. Концерт рассчитан на широкую аудиторию всех возрастов.

Концерт балалаечника продолжит серию культурных событий в Центральной библиотеке Лобни. Ранее здесь проходили встречи с писателями, например, с детским автором Екатериной Тимашпольской, которая знакомила юных читателей с процессом создания книги.