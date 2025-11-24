Встреча с детской писательницей прошла в библиотеке в Лобне

Писательница познакомила ребят с процессом создания книги от момента задумки автором до выхода из типографии. Каждый участник смог представить себя писателем, блогером, редактором или руководителем издательского дома. Дети с азартом поучаствовали в увлекательном игровом процессе.

Екатерина Тимашпольская — доктор педагогических наук и автор научных трудов, учебников и хрестоматий по педагогической антропологии. Она стала дипломантом премии «Книга года» фестиваля «Читающий мир» в номинации «За понимание мира детства» за книгу «Школа Кати Ершовой. Дикари и принцессы».

Помимо работы в школе и активной писательской деятельности, Екатерина Тимашпольская проводит много встреч со своими юными читателями, студентами, родителями, библиотекарями, учителями в разных городах и селах России. Она рассказывает не только о своих книгах, но и о чтении в целом, о тенденциях в современной детской и подростковой литературе, о пробуждении интереса к чтению, о современных детских авторах.