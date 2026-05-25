Заседание Совета городской торгово-промышленной палаты прошло в Мытищах

21 мая в Российском университете кооперации прошла встреча ко Дню российского предпринимательства. Мероприятие началось с расширенного заседания Совета Мытищинской торгово-промышленной палаты, объединившего представителей бизнеса, органов власти и экспертов.

Одной из ключевых тем встречи стала цифровая трансформация системы торгово-промышленных палат в России и практика внедрения технологий искусственного интеллекта.

«Вместе мы сможем реализовать больше совместных проектов, поддержать инициативы малого и среднего бизнеса», – отметил заместитель главы городского округа Мытищи Алексей Воробьев.

Цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта — необходимость, поскольку современные технологии ускоряют работу и позволяют сосредоточиться на главном.

После заседания состоялось мероприятие «От студента до предпринимателя», где студенты представили собственные бизнес-проекты, подготовленные в ходе обучения по дисциплине «Матрица предпринимательского развития».

Лучшие инициативы были отмечены грамотами и подарками.