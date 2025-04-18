Заседание на тему подготовки молодежи к службе в армии прошло в Подмосковье

Заседание на тему подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах прошло в центре «Авангард» в Подмосковье. В нем участвовали более 850 человек, в том числе представители Совета Федерации, Минобороны и Минпросвещения России.

Выездное заседание Совета Федерации федерального собрания России посвятили подготовке подрастающего поколения к службе в армии. Как сообщили в Минобразовании Подмосковья, мероприятие также посетили педагоги, кадеты, участники СВО и общественники.

На встрече поддержали инициативы по привлечению ветеранов к работе с молодежью, а также обсудили расширение «Авангарда» и «Юнармии» и введение Дня российского кадета 17 февраля.

Особое внимание уделили образовательным программам. Так, для восьмиклассников введут сборы в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины», а кадетские школы смогут поучаствовать в новом всероссийском конкурсе.

«Также планируется расширение программ для студентов колледжей. Это позволит улучшить подготовку молодежи как для службы в армии, так и для жизни», — добавили в министерстве.