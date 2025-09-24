Зарядку и мастер-класс провели для школьников в Королеве

Представители регионального отделения общественного движения «Здоровое Отечество» провели для учеников гимназии № 17 марафон здоровья. Ребята сделали утреннюю зарядку и поучаствовали в танцевальном мастер-классе.

Гости показали школьникам комплекс простых и эффективных физических упражнений, которые помогут им стать бодрыми и энергичными. В заключительной части мероприятия прошел мастер-класс по брейк-дансу. Ребята освоили основные элементы этого динамичного танца. В ближайшем будущем дисциплину официально включат в программу Олимпийских игр.

Директор гимназии № 17 Вера Герасимова отметила уникальный формат мероприятия и поблагодарила представителей регионального отделения общественного движения «Здоровое Отечество» за работу с молодежью. Такие инициативы помогут школьникам гармонично развиваться как физически, так и эмоционально.