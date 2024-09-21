Запрет на посещение лесов в Подмосковье ввели до 1 октября

С 22 сентября по 1 октября в Московской области введут ограничения на пребывание и въезд на машинах в леса. Это связано с высоким классом пожарной опасности из-за погодных условий.

Как пояснили в Комлесхозе Подмосковья, в этот период запрещено ходить в лес и разводить там костры. Лесные дороги перекроют шлагбаумами. Территорию будут в усиленном режиме патрулировать сотрудники полиции, МЧС и лесной охраны.

Контролировать обстановку и выявлять нарушителей инспекторы будут с помощью БПЛА, камер системы видеомониторинга и фотоловушек.

В комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110, для юридических — до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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