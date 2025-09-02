Запись к узкопрофильным врачам через робота Светлану стала доступна в Подмосковье

Жители Подмосковья могут вызвать врача на дом, записаться или отменить визит при помощи робота Светланы. Теперь через нее можно оформить прием к узкопрофильному специалисту.

Как рассказали в региональном Минздраве, робот Светлана функционирует на основе искусственного интеллекта. Она может вызвать врача на дом или помочь записаться на прием. Кроме того, цифровой помощник совершает обзвон пациентов с напоминанием о продлении рецептов на лекарства или приглашением на вакцинацию.

«Развитие цифровых технологий в сфере здравоохранения позволяет нам внедрять новые функции. Теперь робот Светлана помогает записываться к узкопрофильным специалистам. Такая опция доступна пациентам, у которых открыто направление, а также, состоящим на диспансерном учете по различным заболеваниям», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Робот принимает звонки по номеру 122.

Жители также могут записаться к врачу через «Госуслуги», информат в поликлинике или Telegram-бот.