Занятия по компьютерной грамотности для пенсионеров проведут в Мытищах

В клубе «Активное долголетие» городского округа Мытищи начала работать группа по компьютерной грамотности. Пенсионеров обучат пользоваться компьютером и интернетом.

В городском округе Мытищи уроки компьютерной грамотности для пенсионеров клуба «Активное долголетие» пройдут еженедельно по понедельникам в 11:30.

Долголетов научат уверенно пользоваться компьютером и интернетом. Пенсионеры смогут познакомиться друг с другом, найти новых друзей и единомышленников, расширить свой кругозор. Небольшое количество слушателей в группе позволит преподавателю уделять каждому ученику больше внимания.

Записаться в клуб «Активное долголетие» могут пенсионеры 55 лет и старше. Занятия проводят по адресу: улица Мира, дом № 37. Подробную информацию можно узнать по номеру телефона: +7 (916) 975-12-46.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».