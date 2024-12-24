Занятия по гимнастике и скандинавской ходьбе стартовали в лесопарке во Фрязине

Жителей Фрязина пригласили на мероприятия в местном лесопарке. Все желающие могут заниматься бесплатно скандинавской ходьбой и женской гимнастикой.

Организаторы уже составили расписание активностей. Тренировки будут проходить каждую неделю.

Так, во вторник с 11 до 12 часов дня гости парка могут попробовать себя в скандинавской ходьбе. Также для участников клуба «Активное долголетие» в этот день проведут занятие по женской гимнастике.

В то же время в среду вновь состоится тренировка по гимнастике. Поучаствовать в ней могут жители Фрязина старше 55 лет.

Отметим, что развлекательные, спортивные и культурные мероприятия для жителей муниципалитетов Подмосковья проходят регулярно благодаря проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Так, интерактивную предновогоднюю программу накануне провели на площади перед Дворцом культуры «Исток».