Песнями, танцами и играми открыли проект «Зима в Подмосковье» во Фрязине

В городском округе Фрязино стартовал традиционный новогодний проект «Зима в Подмосковье». Для горожан организовали песни, танцы, мастер-классы и другие праздничные мероприятия.

На площади перед Дворцом культуры «Исток» подготовили интерактивную программу с песнями, танцами, играми. Гостей праздничных гуляний развлекали ростовые куклы и сказочные персонажи.

Собравшиеся на площади торжественно зажгли огни на новогодней елке и открыли зимний сезон. Участникам праздника рассказали о развлекательных мероприятиях, ярмарках, фестивалях и спортивных состязаниях, которые организуют в рамках проекта «Зима в Подмосковье» во Фрязине и других городах Подмосковья.

В фойе дворца культуры для всех желающих провели мастер-классы. Гости мероприятия смастерили своими руками новогодние поделки и написали письма Деду Морозу.

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