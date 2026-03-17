Замглавы Павловского Посада посетил производство лакокрасочных материалов

Первый заместитель главы городского округа Сергей Балашов побывал с рабочим визитом на предприятии «Финкраска-М». Компания с многолетней историей работает на российском рынке лакокрасочных материалов уже более 27 лет и занимает уверенные позиции в отрасли.

Учредитель предприятия Жудекс Осипов лично провел для Сергея Балашова экскурсию и познакомил с текущими этапами развития производства.

В настоящее время на площадке предприятия активно ведутся строительные и монтажные работы под новый цех. Руководство планирует завершить этот этап до конца года и запустить производство на новых мощностях в 2027 году. Это позволит еще больше увеличить объемы выпуска отечественной продукции.

«Финкраска-М» является активным участником программы импортозамещения. В Павловском Посаде выпускают ряд известных брендов продукции. Вся она имеет свидетельства о госрегистрации, сертификаты пожаробезопасности и одобрена для использования в детских садах, школах, больницах и на пищевых предприятиях

Сергей Балашов пожелал Жудексу Осипову и всему коллективу компании успешной реализации намеченных планов, стабильности и процветания.