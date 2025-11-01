Замглавы Павлово-Посадского округа посетил завод токопроводов

Первый заместитель главы городского округа Сергей Балашов побывал с визитом на предприятии «РТК-Электро-М». Он обсудил с генеральным директором завода Игорем Черенковым перспективы сотрудничества.

Сергей Балашов оценил высокотехнологичное производство. «РТК-Электро-М» — единственный в России завод по производству малогабаритных пофазно-изолированных литых токопроводов и шинопроводов на напряжение до 35 киловольт. Продукция предприятия не только не уступает импортным аналогам, но и превосходит их по ключевым параметрам — электродинамической и термической стойкости.

Вхождение завода в состав группы компаний «НЭК» в конце 2024 года открыло новые горизонты для применения технологий и расширения географии поставок. Кроме того, реализуется новый амбициозный проект — строительство второй очереди завода для выпуска продукции на 100-220 киловольт.

Сергей Балашов поблагодарил директора завода за открытость и гостеприимство. «Уверен, что потенциал для совместной работы огромен. Удачи команде „РТК-Электро-М“ в реализации всех планов!» — пожелал заместитель главы округа.