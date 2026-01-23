Замглавы Павлово-Посадского округа посетил завод по разработке микросхем

Первый заместитель главы округа Сергей Балашов на предприятии «Экситон» ознакомился с полным циклом работ. Также он обсудил с коллективом актуальные вопросы.

Во время визита 22 января Сергей Балашов прошел по цехам завода «Экситон» — одного из старейших предприятий округа, основанного в 1943 году. Генеральный директор Юрий Авакян и главный инженер Дмитрий Садов показали весь процесс: от выращивания кристаллов до финальных испытаний готовых микросхем. Значительная часть этой продукции, не имеющей аналогов, используется в оборонной промышленности страны.

После экскурсии состоялась встреча с коллективом, на которой первый заместитель главы округа рассказал о работе администрации и планах на 2026 год. Он зафиксировал все озвученные работниками вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, дорогам и транспорту и пообещал их детально проработать. В конце встречи Сергей Балашов поблагодарил коллектив «Экситона» за открытый диалог и огромный вклад в безопасность России.