Замглавы Павлово-Посадского округа посетил завод металлоизделий

Первый заместитель главы округа Сергей Балашов побывал на предприятии «Эфесто», которое работает уже 15 лет. Он познакомился с полным циклом производства — от чертежа до готового изделия.

Во время визита 22 января генеральный директор компании Андрей Сныга провел экскурсию по цехам и подробно рассказал о каждом этапе работы: проектировании, резке, гибке, сварке и монтаже. За полтора десятилетия предприятие стало экспертом в создании сложных металлических конструкций.

Особое внимание Сергей Балашов уделил общению с коллективом. По его словам, именно на таких производствах, где ценятся идеи и изобретательность каждого специалиста, закладывается основа для технологического развития.

Также он поблагодарил Андрея Владимировича и весь коллектив за гостеприимство и пожелал предприятию благополучия, новых идей и успешной реализации проектов.