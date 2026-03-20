Замглавы Павлово-Посадского округа посетил металлический завод в Электрогорске

Первый заместитель главы муниципалитета Сергей Балашов побывал с рабочим визитом на производственной площадке компании «Электрогорский металлический завод». Предприятие готовит к запуску новые линии и возводит дополнительные цеха.

Председатель совета директоров компании Александр Чудновец и исполнительный директор Михаил Репников рассказали Сергею Балашову о планах развития на ближайшие два года.

«Элемент» — современное предприятие с мощной базой: более 20 тысяч квадратных метров площадей, оснащенных передовым оборудованием,

и сильная команда инженеров. На территории завода уже идет подготовка к возведению цеха № 10 площадью 2400 квадратных метров. Уже получено разрешение, закупаются конструкции. Запуск запланирован на первый квартал будущего года.

Кроме того, предприятие освоило технологические принципы проектирования редукторов и намерено запустить их серийное производство. Для этого ведется проектирование цеха № 11 площадью 5400 квадратных метров и приобретено более 14 новых станков.

«Несмотря на загруженность стройкой и производством, завод на регулярной основе занимается проектированием и изготовлением необходимого оборудования для гуманитарных миссий в зоне специальной военной операции», — отметил Сергей Балашов. Он пожелал коллективу предприятия процветания, безаварийной работы и выполнения всех намеченных планов.