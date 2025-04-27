Замглавы Мытищ Олег Сотник проверил качество содержания дворов по двум адресам

Специалисты администрации округа каждую неделю проводят мониторинг содержания территорий в Мытищах. В этот раз дворы по двум адресам на улицах Колпакова и Институтской проверил первый заместитель руководителя муниципалитета Олег Сотник.

Вместе с ним качество содержания придомовых территорий проинспектировали председатель Совета депутатов округа Андрей Гореликов, руководители профильных подразделений администрации Мытищ и местные жители. Они осмотрели дворы вблизи дома № 10 по улице Колпакова и дома № 6 по Институтской улице.

По итогам проверки комиссия поручила Городской управляющей компании «Домжилсервис» выполнить ямочный ремонт внутриквартальных поездов по этим адресам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году отремонтируют около 1,5 тысячи участков дорог в регионе.