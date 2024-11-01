Замглавы Мытищ Ирина Ваврик посетила Центр защитников Отечества

Центр Защитников Отечества и волонтерские организации посетили Депутат партии «Единая Россия» Наталья Гречаная вместе с заместителем главы городского округа Мытищи Ириной Ваврик.

Женщины разных возрастов и профессий объединились здесь для помощи нашим бойцам. Маскировочные сети, сплетенные ими — важны и необходимы для поддержки защитников. Каждая сеть, сотканная руками женщин из Мытищ, сможет стать решающим фактором, для спасения чьей-то жизни на передовой.

Создание маскировочных сетей не единственная причина, объединяющая женщин, в центре они могут найти поддержку, пообщаться и обменяться опытом, обсудить насущные вопросы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».