Замглавы Мытищ Артур Суворов встретился с жителями поселка «Вешки-2»

Заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов совместно с депутатами Совета депутатов и специалистами профильных управлений провел встречу с жителями поселка ЖСЭПК «Вешки-2». Мероприятие провели с целью лично встретиться с жителями и обсудить актуальные вопросы. Разговор прошел в продуктивной и конструктивной обстановке.
Особое внимание уделили вопросам связанным с содержанием и эксплуатацией частных и бесхозяйных инженерных сетей, а также возможности их передачи в муниципальную собственность. Подняли также темы водоснабжения, водоотведения, содержания дорог и благоустройства территорий. Вспомнили и о ремонте тротуаров, организации пешеходного перехода.
Все вопросы, требующие дополнительной проработки, взяты в работу.
«Мы всегда открыты для диалога и готовы совместно с жителями искать оптимальные решения» — отметил Артур Суворов.
