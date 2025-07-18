Замглавы Котельников Мария Галузо посетила новый складской комплекс

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

На территории бизнес-центра «Терминал Березовый» в Котельниках возвели новый складской комплекс площадью около четырех тысяч квадратных метров. Заместитель главы округа Мария Галузо осмотрела помещения.

На встрече также присутствовал управляющий бизнес-центром Сергей Третьяк. Вместе с Марий Галузо они побеседовали о востребованности складских помещений в Московской области.

Отметим, что новый комплекс арендовало предприятие «Байкал-Сервис», оказывающее транспортные и логистические услуги. Последние пять лет бизнес в сфере грузоперевозок занимает лидирующие позиции в списке регистрируемых предприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на  поддержку бизнеса в Подмосковье  по государственной программе «Предпринимательство Подмосковья» направят свыше 20 миллиардов рублей.

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