Более 20 млрд рублей направят на поддержку бизнеса в Подмосковье по госпрограмме

Московская область уделяет большое внимание поддержке бизнеса. В этом году на эти цели выделят 24 миллиарда рублей по госпрограмме «Предпринимательство Подмосковья». Это в 1,3 раза больше, чем годом ранее, сообщили в Министерстве экономики и финансов региона.

Программа направлена на развитие бизнеса и ключевых отраслей экономики в регионе, особенно в сфере импортозамещения. Благодаря ей создают условия для привлечения инвестиций, поддержки малых и средних предприятий, а также развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей.

По данным ведомства, около 85% бюджета направят на повышение инвестиционной привлекательности Московской области. В планах — развивать инфраструктуру особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков.

Отмечается, что малый и средний бизнес вносит значительный вклад в экономику региона — на него приходится четверть всего валового регионального продукта и около 30% налоговых поступлений. В этой сфере работает около двух миллионов человек. Все меры поддержки предпринимателей, включая субсидии, микрозаймы и льготные кредиты, сохранят в программе на 2025 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году искусственный интеллект облегчит труд более 300 специалистов. Он также выразил благодарность команде правительства за возможность экспериментировать и внедрять в управление то, что удобно человеку.