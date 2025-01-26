Замглавы Дубны Павел Гришин ответит на вопросы горожан в прямом эфире

Заместитель главы городского округа Дубна по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Павел Гришин выступит в прямом эфире на телеканале «Дубна». Трансляция пройдет 29 января в 19:30.

Павел Гришин расскажет о подготовке муниципалитета к весенне-летнему сезону: о реконструкции системы теплоснабжения, о комплексном развитии территорий и о том, как горожане могут поучаствовать в обновлении округа.

Во время прямого эфира ведущая задаст заместителю главы вопросы от жителей муниципалитета. Уже сейчас их можно отправить в редакцию телеканала «Дубна». Эта возможность будет доступна и во время прямого эфира. Телефон студии: +7 (496-21) 2-63-43. Запись трансляции появится в социальной сети телеканала «ВКонтакте» и на Youtube.

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