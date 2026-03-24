Замглавы Чехова оценила модернизацию завода трубопроводной арматуры

Масштабная модернизация продолжается на заводе «Энергомаш», основанный в начале 1940-х годов. Заместитель главы Чехова Наталья Маминова совместно с председателем совета депутатов Галиной Козиной посетили предприятие, чтобы своими глазами увидеть изменения.

Завод входит в число градостроительных предприятий Чехова. Здесь производят арматуру высокого давления для атомной и тепловой промышленности. Продукция востребована не только в России, но и еще в 50 странах.

Предприятие идет в ногу со временем: внедряются современные технологии, обновляются цехи, улучшаются условия труда. Планируется увеличить товарный выпуск в 4-5 раз. Одно из новшеств — участок 3D-прототипирования, который помогает в импортозамещении.

На предприятии трудятся свыше 400 сотрудников. Большинство из них — жители Чехова. В первую очередь улучшили социальную поддержку и бытовые условия для работников. Оборудовали современную обеденную зону и раздевалки с душевыми. Каждому сотруднику предоставляют три полных комплекта рабочей одежды. Еженедельно спецодежду заменяют на новую, прошедшую стирку, химчистку, ремонт и готовую к использованию.

«Такие изменения — это не просто про ремонт. Это про рост предприятия, про развитие промышленности в регионе и про то, что молодым инженерам будет, где работать и куда прийти. Чехов развивается, и такие заводы — его гордость!» — отметила Наталья Маминова.