Закрытую купель для крещенских купаний построят в Лобне

В парке Киово городского округа Лобня начали строить новую закрытую купель для крещенский омовений. Ее торжественно откроют 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы.

Корпус купели изготовят на заводе в городе Нолинске Кировской области, а купол с крестом создадут мастера в Волгограде. Сооружение разместят рядом с павильонами-раздевалками.

Отметим, что пруд в микрорайоне Луговая в Лобне сохранит статус традиционного места для крещенских омовений. Как и в прошлые года, здесь поставят палатки, где можно будет согреться, сделают деревянные настилы и соорудят удобные спуски в воду. Для безопасности жителей и гостей округа во время купаний организуют дежурство медиков и спасателей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил облагородить парки и пляжи по высоким стандартам. По его словам, летом количество посетителей заметно увеличивается, поэтому важно уделить особое внимание их безопасности и комфорту.