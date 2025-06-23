«Беда, если грязные скамейки». Андрей Воробьев поручил облагородить парки и пляжи по высоким стандартам

Жители и гости Подмосковья традиционно отдыхают в парках и на пляжах региона в теплый сезон. В это время количество посетителей заметно увеличивается, поэтому важно уделить особое внимание их безопасности и комфорту, отметил губернатор Андрей Воробьев . Он поручил проверить все места отдыха и облагородить их по самым высоким стандартам.

«Парковка, туалеты, урны и все, что с этим связано. Я прошу коллег, руководителей парков и глав обращать внимание на то, чтобы это соответствовало самым высоким стандартам», — сказал губернатор.

По стандарту на подмосковных пляжах должен быть чистый песок, кабинки для переодевания, туалеты и мусорные баки. Парки также обеспечивают всей необходимо инфраструктурой. Все объекты необходимо содержать в хорошем состоянии и чистоте, напомнил глава региона.

«Это беда, когда мы инвестировали деньги в тот или иной парк, а там не работает одно, второе или третье, или грязные скамейки. Я на этом хотел еще раз сделать акцент», — сказал Воробьев.

Кроме того, важно уделять особое внимание безопасности, в частности — у водоемов, где традиционно в теплое время года увеличивается количество несчастных случаев.