Закрытие летнего стритбольного сезона прошло во Фрязине

На центральной площадке города торжественно закрыли летний сезон по стритболу. Это событие стало праздником для местного сообщества, объединившим спорт, зрелищность и духздорового соперничества.

Десятки спортсменов — от новичков до ветеранов спорта — приняли участие в церемонии закрытия. Они продемонстрировали свои навыки, в том числе броски в кольцо и сдальней дистанции. Главным был не результат, а атмосфера уличного баскетбола, где мастерство идет рука об руку с командным духом и уважением к сопернику.

В перерывах всех желающих угощали освежающими напитками, а кульминацией праздника стала церемония награждения. Спортсменам вручили памятные подарки и благодарственные письма.