Заблудившегося в лесу пожилого мужчину спасли в Шаховской

В четверг, 16 июля, спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса пожилого мужчину. Он заблудился, собирая грибы недалеко от деревни Подсухино в Шаховской.

По словам заместителя начальника 298-й пожарно-спасательной части Александра Киселева, 67-летний мужчина и его спутница утром пошли в лес за грибами. Они оставили машину на опушке, и мужчина ушел вглубь леса, договорившись поддерживать связь по телефону. Однако спустя несколько часов женщина не смогла дозвониться до него и забеспокоилась.

Около 11 часов утра она связалась со службой экстренной помощи «112» и сообщила, что уже больше часа не может дозвониться до мужчины. Спасатели немедленно выдвинулись на место происшествия. По пути они пытались связаться с потерявшимся, но сигнал сотовой связи не проходил. Тогда специалисты начали прочесывать лес, одновременно работая на отклик. Поисковые работы продлились около часа, после чего потерявшийся услышал звуковые сигналы и вышел навстречу спасателям.

Позже выяснилось, что во время «тихой охоты» мужчина потерял ориентир и оказался в болотистой местности. Он угодил в воду и чудом выбрался сам, но телефон намок, и он долго не мог никому позвонить. Несмотря на все трудности, медицинская помощь ему не понадобилась.